Bad Bunny fa ballare Milano e omaggia l’Italia con “Volare”. L’artista portoricano si è esibito all’Ippodromo Snai La Maura in due giorni consecutivi

Poche note e il palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano si è trasformato nello scenario perfetto per un “Baile Inolvidable”, un rave latino che ha fatto ballare e cantare i fan arrivati da tutta Italia. Bad Bunny è finalmente approdato in Italia con il suo “DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR“. Due date sold out nel capoluogo lombardo.

Con un totale di 157.000 biglietti venduti in meno di 4 ore i due concerti erano tra gli eventi live più attesi dell’anno e le file che si sono create sin dalla mattina di ieri ne sono state la prova. L’artista portoricano ha ripagato i suoi spettatori portando uno show in cui la musica diventa uno strumento di celebrazione, condivisione e orgoglio culturale. Una festa collettiva che richiama i suoni e l’identità di Porto Rico. In scaletta i più grandi successi del 32enne, al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio. Da “Baile Inolvidable” a “Eeo”, passando per “Debí tirar más fotos”, “Turista” e “Tití me preguntó”. In mezzo un omaggio all’Italia con “Volare” (“Nel blu dipinto di blu”) di Domenico Modugno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)