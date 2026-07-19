“A Sua immagine” stamani su Rai 1 propone i cammini di fede

“A Sua Immagine” dedicherà una puntata speciale al fascino senza tempo dei cammini di fede. Un viaggio che unisce spiritualità, natura, cultura e riscoperta interiore

“A Sua Immagine” dedicherà una puntata speciale al fascino senza tempo dei cammini di fede. Un viaggio che unisce spiritualità, natura, cultura e riscoperta interiore, attraverso le vie storiche che da secoli intersecano l’Italia e l’Europa. Per approfondire il fenomeno sempre più diffuso del pellegrinaggio a piedi, insieme a Lorena Bianchetti, domenica 19 luglio alle 10.15 su Rai 1 interverranno in studio: Don Marco Fagotti, vicedirettore dell’Ufficio Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport; Claudio Pupi, fotografo e camminatore, che racconterà il territorio attraverso l’obiettivo della sua fotocamera; Sara Alessandrini, blogger specializzata in itinerari e cammini religiosi, che condividerà la sua esperienza e i consigli per i moderni viandanti.

Al centro del dibattito ci sarà il senso del cammino: non una semplice escursione, ma una metafora della vita stessa. Si analizzerà come il tema del mettersi in viaggio sia radicato all’interno della Sacra Scrittura – dall’Esodo ai passi di Gesù con i suoi discepoli – e l’importanza cruciale del valore dell’accoglienza, sia da parte delle comunità ospitanti sia come attitudine del cuore del pellegrino.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si andrà a Lecce, la Signora del Barocco. Qui settant’anni fa si tenne il Congresso Eucaristico nazionale, un evento partecipatissimo: vi presero parte, infatti, oltre trecentomila fedeli da tutta Italia.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa – sempre in diretta su Rai 1 – trasmessa questa domenica dal Santuario Nostra Signora della Rosa a Santa MargheritaLigure (Genova).

Regia di Simone Chiappetta, commento del giornalista Orazio Coclite. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Castel Gandolfo.