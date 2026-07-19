A “Check-up” oggi su Rai 1 le nuove frontiere della medicina

Una puntata dedicata ai progressi della ricerca: stamani su Rai 1 a “Check-up” le nuove frontiere della medicina

L’osteoporosi, patologia silenziosa che spesso si manifesta solo quando provoca una frattura, è l’argomento di apertura di “Check-up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, domenica 19 luglio alle 9,30 su Rai 1. Sebbene, infatti, non esista ancora una cura definitiva, la ricerca sta compiendo importanti passi avanti, come spiega la professoressa Maria Luisa Brandi, Presidente dell’Osservatorio Fratture da Fragilità – Italia.

Spazio poi all’ortopedia e alle innovazioni nella chirurgia protesica: l’obiettivo della protesi d’anca è eliminare il dolore e restituire al paziente una piena mobilità. Il punto sulle nuove tecniche con il professor Rocco Papalia, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e direttore dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia presso il Policlinico Universitario. “Check-up” affronterà anche il tema delle epatiti, malattie infiammatorie del fegato che si distinguono in base ai diversi meccanismi che le provocano. Ospite in studio il professor Fabio Piscaglia, Ordinario di Medicina Interna presso l’Università di Bologna.

Spazio, poi, ai progressi della diagnostica per immagini, in particolare della risonanza magnetica, con il professor Alberto Pierallini, Direttore Diagnostica per Immagini dell’IRCCS San Raffaele di Roma. Anche l’alimentazione guarda al futuro attraverso percorsi nutrizionali costruiti sulle caratteristiche biologiche di ogni individuo, superando l’approccio delle diete standardizzate: ne parlerà la dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna a nutrizionista. La ricerca apre nuove prospettive anche in oncologia.

Nel corso della puntata si farà il punto sulle più recenti innovazioni nella diagnosi e nel trattamento del tumore della vescica insieme al dottor Fabio Calabrò, Direttore di Oncologia Medica 1 presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Una pagina, poi, sull’impatto delle tecnologie digitali sulla salute dei più giovani: smartphone, social network e chat, che fanno ormai parte della quotidianità degli adolescenti, quale impatto possono avere sullo sviluppo cerebrale, sulla crescita e sul benessere psicologico? Ne discuterà il dottor Narciso Mostarda, neuropsichiatra e Direttore Generale Ares 118. A chiudere la puntata sarà uno spazio dedicato ai progressi compiuti dalla farmacologia nella gestione e cura di molte patologie un tempo considerate difficili da trattare. In studio la professoressa Annalisa Capuano, Direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e membro della Società Italiana di Farmacologia.

“Check-up”, è anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.