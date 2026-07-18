Su Rai 3 Blob presenta Speciale “Usato94”: i Mondiali di Calcio del ’94 e l’Italia che perse ai rigori

Domenica 19 luglio alle 20.00 su Rai 3, “Blob” propone la seconda parte di “Usato 94”, lo speciale che raccoglie i materiali di alcune puntate trasmesse durante il Mondiale di calcio

Domenica 19 luglio alle 20.00 su Rai 3, “Blob” propone la seconda parte di “Usato 94”, lo speciale che raccoglie i materiali di alcune puntate trasmesse durante il Mondiale di calcio del 1994, il primo giocato negli Stati Uniti 32 anni fa. La finale persa ai rigori col Brasile, la nazionale di Sacchi, i tre tenori. L’epopea raccontata ancora da Pizzul e Biscardi, festeggiata in prima serata su Rai1 dallo show di Alba Parietti e Valeria Marini, spalmata nei palinsesti fino alle notti di Fuori Orario. L’estate del ‘94 aprì di fatto un’epoca nuova: calcistica, televisiva, politica. Con il governo Berlusconi appena formato e già in crisi si rompe il sogno cullato dalle televisioni Fininvest coi suoi conduttori: Fede e Ambra, Costanzo e Sgarbi. La parabola di Baggio, i cinque gol sublimi, il rigore tirato alle stelle, le lacrime, raccontano il risveglio improvviso di un Paese smarrito.