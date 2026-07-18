Su Rai 2 a “Felicità” con Pascal Vicedomini la Stagione della Pace

Sabato 18 luglio alle 12.00 su Rai 2 seconda puntata di “Felicita’” il programma ideato e condotto da Pascal Vicedomini

Un nuovo viaggio nell’Italia della cultura, del turismo e dello spettacolo: sabato 18 luglio alle 12.00 su Rai 2 seconda puntata di “Felicita’” il programma ideato e condotto da Pascal Vicedomini. Dall’Isola d’Ischia, con il mare a fare da scenografia naturale, una nuova puntata dedicata al cinema, alla musica, alla cultura e ai sapori del territorio. Tra gli ospiti le attrici Jane Alexander, Giulia Bevilacqua e Mariasole Pollio, la produttrice Raffaella De Laurentiis, gli attori Corrado Fortuna e Ron Moss, la cantante e attrice argentina Lola Ponce, l’attore e cantante messicano Aarón Díaz e la cosplayer Victoria Micheletti, super fan di Michael Jackson.

Cinema in primo piano con alcune immagini in anteprima di “Je so’ pazzo”, il film di Nicola Prosatore, dedicato a Pino Daniele, prossimamente nelle sale e con Ron Moss, attore e regista statunitense residente in Puglia, che racconterà il suo rapporto con l’Italia e presenterà “Tex McKenzie”, l’ultimo film da lui interpretato.

Spazio anche alla musica con l’omaggio a Peppino di Capri, recentemente scomparso e all’arte con l’incontro di Antonella Salvucci con Giovanni Morale, vicedirettore generale delle Gallerie d’Italia – Milano, Polo museale di Intesa Sanpaolo.

A completare il parterre di ospiti, l’attore Valter D’Errico, la conduttrice radiofonica Rajae Bezzaz, la giovanissima attrice caprese Annaluce Cuomo, il compositore Moreno Conficconi, il rapper Moreno e Giovanni Acanfora, presidente di Givova.

Chiusura dedicata alla cucina ischitana con Maylin Aguirre e lo chef Pasquale Palamaro.