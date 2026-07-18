Strage Crans-Montana: torna a casa Leonardo Bove, coinvolto nell’incendio

Il 16enne Leonardo Bove coinvolto nell’incendio a Crans-Montana è tornato a casa. A commentare la felice notizia c’è anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

Leonardo Bove, lo studente di 16 anni del liceo Virgilio di Milano rimasto gravemente ustionato nella tragedia dello scorso Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stato dimesso oggi dall’ospedale Niguarda ed è tornato a casa. A commentare la felice notizia c’è anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con un messaggio pubblicato sui social accompagnato dalle immagini del rientro del ragazzo, accolto da familiari e amici. “I miei migliori auguri a Leonardo- scrive Fontana- e un pensiero alla sua famiglia e agli amici che gli sono stati vicini in questi lunghi mesi e che potranno esserlo ancora di più ora, a casa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)