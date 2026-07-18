“Ricomincio da tre” di Massimo Troisi stasera su Rai 3: la trama del film

La commedia “Ricomincio da tre” con Massimo Troisi, Fiorenza Marchegiani, Lello Arena, Marco Messeri, Cloris Brosca su Rai 3: la trama

Gaetano, giovane napoletano timido e impacciato, lascia la famiglia e parte per Firenze per “ricominciare da tre”, dalle poche cose buone della sua vita. Tra incontri bizzarri, l’amicizia con un aspirante suicida e la relazione con l’infermiera Marta, affronta dubbi e responsabilità, fino ad accettare sé stesso e il proprio futuro. È il film “Ricomincio da tre”, di e con Massimo Troisi, in onda sabato 18 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 5. Nel cast anche Fiorenza Marchegiani, Lello Arena, Marco Messeri, Cloris Brosca.