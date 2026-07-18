Per “Linea Verde Discovery – L’energia della natura” viaggio in Puglia

Nell’ultima puntata di “Linea Verde Discovery – L’energia della natura” in onda sabato 18 luglio alle 12.00 su Rai 1, Federico Quaranta condurrà il pubblico nella provincia di Brindisi

Nell’ultima puntata di “Linea Verde Discovery – L’energia della natura” in onda sabato 18 luglio alle 12.00 su Rai 1, Federico Quaranta condurrà il pubblico nella provincia di Brindisi, per scoprire un territorio modellato dalle forze della natura. Durante il viaggio, che inizierà dal Parco Naturale delle Dune Costiere, racconterà come la crisi climatica rischi di far scomparire territori ed ecosistemi di grande importanza.

Tappa, poi, al Castello Dentice di Frasso a Carovigno, un gioiello architettonico che ha cambiato aspetto nei secoli e a Ceglie Messapica, la città più antica della Valle d’Itria e capitale gastronomica dell’intera Puglia. Qui Federico Quaranta visiterà anche una grotta carsica trasformata in cripta dai monaci basiliani e un trullo che ogni anno ospita diversi artisti con le loro installazioni realizzate appositamente per quello spazio. Un programma di Federico Quaranta. Scritto da Matteo Capanna. Regia di Gian Marco Mori. Produzione TVCOM.