Oroscopo di oggi, sabato 18 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 18 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la Luna in Gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare. Potrebbe essere un’opportunità.
Toro
Focalizziamo l’attenzione sulle dinamiche interpersonali: sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente.
Gemelli
Atmosfera accattivante, che mette in luce la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. Riflessioni, confidenze e intermezzi di pura passione. L’immagine e la facciata ci soddisfano appieno.
Cancro
Coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, allarghiamo gli orizzonti. Non chiudiamoci in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno ci fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminiamola.
Leone
Complice Marte, Mercurio in sordina guadagna in persuasione. Sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche. Gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo spazio per l’ascolto degli altri.
Vergine
Un senso d’insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremmo a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte, cambi di mansione movimentano la professione. La fretta nell’agire è un’insidia da evitare sempre.
Bilancia
Con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. Sappiamo suscitare ammirazione e simpatia, in tutte le circostanze. Rispondiamo con spontaneità.
Scorpione
Godiamoci questa domenica estiva che per alcuni di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa delle attività. Agli impegni pensiamoci domani. Passiamo delle ore a contatto con la natura, per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità.
Sagittario
Se ci sono frizioni con i collaboratori, facciamo ordine con piglio deciso e la consueta schiettezza. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove e Nettuno ci suggeriscono di dedicare il nostro tempo e l’attenzione a chi condivide i nostri ideali.
Capricorno
Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee, a recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà.
Acquario
Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo l’esigenza di movimento e di curiosità. Facciamo acquisti per la cultura. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l’occasione per chiarire tutto quello che non funziona.
Pesci
Se ci sono persone che ci stanno vicine, ma poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle, abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci delle porte, seguiamole considerando l’impegno che potrebbero richiedere.