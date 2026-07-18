Oggi su Rai 2 “Il Trono del Gusto” fa tappa a Rosolina Mare

E’ Rosolina Mare, nei pressi del Parco del Delta del Po, con i suoi scorci suggestivi di natura incontaminata, la meta della sesta puntata de “Il Trono del Gusto” su Rai 2

E’ Rosolina Mare, nei pressi del Parco del Delta del Po, con i suoi scorci suggestivi di natura incontaminata, la meta della sesta puntata de “Il Trono del Gusto” il docu-reality prodotto da RG Factory, in onda sabato 18 luglio alle 11.15 su Rai 2.

Qui Alfredo Orofino – imprenditore e organizzatore conosciuto come il “Re dello street food” – arriverà con la sua carovana, l’inseparabile braccio destro Alfonso Borza e la Chef e Food Creator Marisa Maffeo che organizzerà per i suoi amici una sessione di birdwatching tra i canneti di Rosolina Mare. Ben presto si scoprirà, però, che l’idea non è sua: le è stata suggerita da Ilaria, la sua assistente virtuale, ormai diventata, purtroppo, una presenza costante nelle sue giornate.

Tra un giro in barca sul Po e uno sulla ruota panoramica della città, Alfredo Orofino e Alfonso Borza, preoccupati dalla dipendenza della Chef e Food Creator dalla sua assistente virtuale, si troveranno così a interrogarsi sul rapporto tra tecnologia, lavoro e relazioni umane.

Marisa Maffeo, con la guida locale Fiammetta Benetton, visiterà invece alcuni luoghi simbolo del territorio: dalla Torre Panoramica Foce dell’Adige al lungomare, fino al suggestivo Giardino Botanico di Porto Caleri.

Tra risate, natura, buon cibo e interazioni vivaci con l’intelligenza artificiale, la puntata racconterà con leggerezza un tema attuale: la tecnologia può essere una risorsa utile, ma non deve sostituire l’istinto, l’esperienza e il calore delle persone.