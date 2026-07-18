“Linea Verde Illumina – Sport e Salute” su Rai 1 nei luoghi simbolo di Roma

A “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” su Rai 1 Francesco Gasparri ed Elisa Silvestrin accompagneranno il pubblico in un viaggio che ripercorrerà la visione e l’eredità costruita da Sport e Salute negli ultimi anni

Rigenerare gli spazi pubblici, promuovere il benessere attraverso lo sport e restituire alle comunità luoghi aperti, inclusivi e accessibili a tutti: nella puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” – il programma realizzato da Rai in collaborazione con “Sport e Salute”, nell’ambito della convenzione con Rai Com, in onda sabato 18 luglio alle 11.25 su Rai 1 – Francesco Gasparri ed Elisa Silvestrin accompagneranno il pubblico in un viaggio che ripercorrerà la visione e l’eredità costruita da Sport e Salute negli ultimi anni.

Ad aprire il racconto sarà l’intervista all’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che ripercorrerà i temi affrontati durante l’intera stagione: dalla filosofia racchiusa nello slogan “Lo sport illumina tutto” ai nuovi playground in tutta Italia, dagli investimenti sugli impianti e sugli spazi urbani ai voucher sportivi, fino al ritorno dei Giochi della Gioventù e alle grandi sfide internazionali che attendono il nostro Paese. Un percorso che metterà al centro lo sport come strumento di inclusione, crescita e trasformazione sociale.

Il viaggio farà poi tappa a Villa Borghese, durante lo storico Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena. Francesco Gasparri, insieme ai campioni del Team Illumina, la fondista e campionessa olimpica Manuela Di Centa, l’atleta paralimpico Alessandro Ossola ed il pallavolista Valerio Vermiglio, racconterà come un grande evento internazionale possa diventare occasione per valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico della città. Parallelamente, Elisa Silvestrin, accompagnata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, guiderà il pubblico alla scoperta di Villa Borghese, uno dei più grandi parchi urbani d’Europa, luogo dove sport, natura e cultura convivono quotidianamente.

L’ultima tappa sarà Colle Oppio, con il Colosseo sullo sfondo, durante il Campionato del Mondo di Skateboarding. Francesco Gasparri, insieme al rugbista Andrea Lo Cicero e al velocista Stefano Tilli, farà conoscere al pubblico uno dei progetti più rappresentativi della visione di Sport e Salute: un playground completamente rigenerato dove basket, skateboarding e nuove discipline convivono nello stesso spazio. Accanto allo skatepark trovano infatti posto anche le innovative piste di curling sintetico, che consentono a bambini e ragazzi provenienti da diverse realtà sociali, di avvicinarsi gratuitamente ad uno sport fino a poco tempo fa impensabile, nel cuore della Capitale.

Una puntata conclusiva che guarderà al futuro attraverso luoghi simbolo della città di Roma, raccontando come lo sport possa trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e benessere, lasciando una concreta eredità per le nuove generazioni.