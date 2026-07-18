“Jaco, The Film” stasera su Rai 5: le anticipazioni

Il “Mozart” del basso elettrico: Jaco Pastorius. Lo celebra il lungometraggio “Jaco, The Film”, per la regia di Stephen Kijak, in onda sabato 18 luglio 2026 su Rai 5. Prodotto dal bassista dei Metallica Robert Trujillo, il filmato racconta la breve e luminosa parabola di Jaco Pastorius. Il suo esordio nel 1976 ha rappresentato una svolta per il jazz moderno. Da solista e insieme ai Weather Report, è stato un indiscusso virtuoso. Ha ispirato, e continua ad ispirare ogni musicista che si cimenta con il suo strumento: “So di persone che si sono spaccate di proposito le ossa pur di piegare all’indietro il pollice come Jaco”, dirà di lui il musicista Randy Emerick. Una violenta e prematura morte ne spezzò però, per sempre, la vita e la carriera. Il film raccoglie materiale inedito e le testimonianze di Sting, Flea (Red Hot Chili Peppers), Joni Mitchell, Bootsy Collins, Carlos Santana, Herbie Hancock e Wayne Shorter.