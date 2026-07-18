“Il killer gioca col fuoco” stasera su Rai 2: la trama del film

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, Rai 2 propone in prima visione assoluta il thriller “Il killer gioca col fuoco” di Alexandre Carrière, con Kirsten Comerford, Stephen Adekolu: la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, Rai 2 propone in prima visione assoluta il thriller “Il killer gioca col fuoco” di Alexandre Carrière, con Kirsten Comerford, Stephen Adekolu, Brett Geddes, in onda sabato 18 luglio alle 21.20. Dopo un incendio che ha quasi distrutto la loro casa, Natalie e Loughlin, una coppia in difficoltà, entra in relazione con Jack, il vigile del fuoco intervenuto per domare le fiamme durante l’emergenza.

L’uomo si mostra fin da subito molto premuroso e disponibile, tanto da trovare a marito e moglie una sistemazione temporanea per il tempo necessario alla ristrutturazione della loro abitazione. Col passar del tempo Jack manifesta atteggiamenti ambigui nei confronti della giovane coppia: sembrerebbe volerli proteggere e, allo stesso tempo, creare dei dissidi tra loro. Cosa si nasconde dietro il volto gentile di Jack?