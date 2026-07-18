Il film cult “La grande fuga” stasera su Rai Movie: la trama

Disponibile anche in lingua originale, stasera su Rai Movie in onda il film di guerra “La grande fuga”: ecco la trama

È uno dei capolavori del cinema d’avventura e di guerra, “La grande fuga”, quello che Rai Movie propone in prima serata sabato 18 luglio 2026 alle 21.10. Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, il film racconta la prigionia di un gruppo di ufficiali alleati rinchiusi in un campo di detenzione nazista, decisi a trasformare la reclusione in un atto di resistenza.

Guidati da una ferrea organizzazione collettiva e da un incrollabile desiderio di libertà, i prigionieri progettano un’evasione senza precedenti: scavare dei tunnel sotto il campo, eludere i controlli e ingannare il nemico con astuzia e ingegno.

Ogni personaggio contribuisce con le proprie capacità a un piano corale che diventa racconto di solidarietà, coraggio e sfida al destino. Tra suspense, azione, ritmo sostenuto e memorabili sequenze diventate leggendarie, “La grande fuga” è un film che trascende il genere bellico per farsi racconto universale di libertà e dignità umana. Nel cast, insieme a Steve McQueen, anche James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn.