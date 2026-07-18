“Hannibal Lecter – Le origini del male” in prima serata su Rai 4: la trama

Sabato 18 luglio 2026, alle 21.20, Rai 4 racconta le origini di uno dei più affascinati serial killer del grande schermo con “Hannibal Lecter – Le origini del male”: la trama

Rai 4 torna a esplorare la mente criminale di “Hannibal the Cannibal” raccontando le origini dello spietato e affascinate serial killer con il film “Hannibal Lecter – Le origini del male” in onda sabato 18 luglio 2026, in prima serata, alle 21.20.

Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, l’adolescente Hannibal Lecter fugge dall’orfanotrofio sovietico dove è rinchiuso da quando è stato testimone di indicibili orrori che lo hanno traumatizzato fino a renderlo muto. Giunto a Parigi alla ricerca del suo unico parente, scopre che quest’ultimo è morto, ma viene accolto dalla sua misteriosa vedova giapponese, Lady Murasaki, che si prende cura di lui avviandolo alla carriera medica. Hannibal però cova nel suo profondo un male pronto ad emergere e che prova a placare attraverso una cruenta vendetta.

Nato dalla penna di Thomas Harris all’inizio degli anni 80 con il romanzo “Il delitto della terza luna”, il personaggio di Hannibal Lecter è diventato celebre grazie all’interpretazione di Anthony Hopkins ne “Il silenzio degli innocenti”, per il quale l’attore è stato anche insignito di un Oscar. Proseguita con altri due film, la saga ha trovato in “Le origini del male” di Peter Webber, un perfetto “prequel” che racconta la genesi di uno dei “mostri” più celebri del cinema e della letteratura. A dare volto al giovane Lecter c’è l’attore francese Gaspard Ulliel, dallo sguardo glaciale e magnetico… caratteristiche in linea con il personaggio letterario.