Giro di vite sui monopattini a Roma: controlli a raffica e oltre 8mila euro di multe

Monopattini, a Roma controlli a tappeto sulle assicurazioni: multe per oltre ottomila euro. I carabinieri hanno condotto un servizio di monitoraggio che ha portato al controllo di 126 mezzi

A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno condotto un mirato servizio di monitoraggio e controllo che ha portato al controllo di 126 monopattini elettrici, elevando complessivamente sanzioni amministrative per un importo totale di 8.140 euro. Le sanzioni principali hanno riguardato: 23 violazioni per mancanza di copertura assicurativa; 17 violazioni per mancanza del contrassegno identificativo; 33 violazioni per mancato utilizzo del casco protettivo; 12 infrazioni per circolazione contromano; 18 violazioni per mancanza del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità; 5 violazioni per il mancato rispetto della lanterna semaforica rossa. Sempre sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato 6 conducenti trovati in stato di alterazione psico-fisica o che si sono sottratti agli accertamenti di rito.

I militari hanno inoltre denunciato per ricettazione un romano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di due pneumatici risultati asportati da una Lancia Y. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Stessa sorte per un minorenne, sorpreso e fermato alla guida di una Toyota Aygo di proprietà di una donna di 56 anni, che è risultata essere stata rubata nella stessa giornata. Il veicolo è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria. Denunciati due cittadini romeni, rispettivamente di 42 e 16 anni, entrambi con precedenti, per invasione di terreni o edifici in concorso. I due sono stati bloccati dai Carabinieri subito dopo aver scavalcato il muro di cinta di una villa attualmente in vendita.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)