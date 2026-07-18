Da Palermo ad Agrigento: Linea Verde Sentieri oggi è sulla Magna Via Francigena

Protagonista del viaggio di “Linea Verde Sentieri” in onda sabato 18 luglio alle 12.20 su Rai 1, è la Magna Via Francigena, uno dei cammini più affascinanti della Sicilia, lungo un itinerario che da Palermo conduce ad Agrigento, attraversando l’entroterra siciliano. Con Lino Zani e Giulia Capocchi, i telespettatori percorrono i 190 chilometri dell’antico tracciato, seguendo le trazzere percorse nei secoli da pellegrini, mercanti e pastori. Il viaggio prende il via dalla Cattedrale di Palermo per raggiungere Piana degli Albanesi, dove la comunità arbëreshe, minoranza italo-albanese, continua a custodire con orgoglio lingua e tradizioni tramandate da oltre cinque secoli. A Corleone, i conduttori incontrano i giovani volontari del CIDMA – Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia, protagonisti di un impegno quotidiano per costruire una nuova narrazione del territorio, fondata sulla cultura della legalità, della memoria e della partecipazione.

Il cammino prosegue fino a Prizzi, dove la comunità conserva le origini sicane e mantiene tradizioni che affondano le radici nella storia più antica della Sicilia. Tra i momenti più suggestivi l’arrivo a Sutera, uno dei borghi più belli della Sicilia. Dopo aver affrontato i 178 gradini che conducono alla cima del Monte San Paolino, il celebre “balcone della Sicilia”, Zani e Capocchi sono protagonisti del rito della campana, gesto simbolico dedicato a chi raggiunge il borgo al termine del cammino. Si fa poi tappa a Racalmuto, città natale di Leonardo Sciascia, e poi a Grotte, dove l’incontro con i ragazzi dell’associazione Biddina racconta una nuova idea di rigenerazione urbana. Il cammino giunge infine ad Agrigento, per una sosta nell’antichissimo Monastero di Santo Spirito, dove le monache custodiscono da secoli una preziosa tradizione: il cous cous dolce, la cui ricetta continua a essere tramandata per via orale, di generazione in generazione. A chiudere il viaggio, tappa nel centro storico, nella Cattedrale di Agrigento.

La puntata è stata realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana nell’ambito della convenzione con Rai Com. Linea Verde è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove, Silvia Liberato, Marco Papola, Marta Saviane. Produttrice esecutiva Daniela Rainaldi. Regia di Gabriele Triolo.