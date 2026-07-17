Ragazzo di 15 anni muore folgorato al Lunapark di Spotorno

Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava giocando con un punching ball quando è stato investito da una scarica elettrica

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un Lunapark a Spotorno, in provincia di Savona in Liguria. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì, il giovane è poi deceduto questa mattina all’ospedale San Paolo di Savona dove era stato trasportato in condizioni critiche. Sul posto il 118 e la Croce Bianca di Spotorno hanno provato a rianimarlo, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili.

Secondo una prima ricostruzione citata dal Corriere della Sera, il ragazzo – che si da Saronno si trovava in vacanza in Liguria – stava giocando con un punching ball quando è stato investito da una scarica elettrica. Il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un’ordinanza per chiudere l’impianto. Sono in corso le indagini.