Oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Con la Luna che invia segnali positivi a Nettuno, la comunicativa è il talento di spicco. Fluida e accattivante, ci consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago: diamo alle due sfere l’attenzione che meritano.
Toro
Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici: incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria e sorriso a prova di bomba. La curiosità ci mette nei pasticci: se siamo ancora soli, a forza di esplorare, finiamo in un labirinto.
Gemelli
La Luna nel segno forma aspetti positivi con molti pianeti e ci suggerisce di muoverci, divertirci. Lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è l’unica voce contraria. Una persona che ci piace vuole metterci le briglie? Per questo scappiamo?
Cancro
Per dormire sonni tranquilli, facciamo pace con un amico. Non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l’anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità? Non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni.
Leone
Con la Luna in sestile a Giove, diamo un grandissimo peso ai rapporti con gli altri, cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati.
Vergine
Dall’amore al lavoro, fra imprevisti e intralci, oggi tutto gira al contrario: avere amici in gamba al nostro fianco è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione, perché potrebbe nascondere dei tranelli.
Bilancia
La Luna in Gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un’altra occasione, occorre crederci e buttarsi.
Scorpione
Non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione? Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace.
Sagittario
Con la Luna opposta, meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Momenti di confusione destinati a svanire presto. Nel tempo libero, dedichiamo attenzioni a noi stessi. Ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze.
Capricorno
Se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buonsenso sono risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli interessi, negli atteggiamenti e nel vestiario.
Acquario
Il trigono della Luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l’arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici.
Pesci
Sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La Luna in Gemelli ci rende carenti di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia.