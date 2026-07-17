Ordine di carcerazione per Roggero, dovrà costituirsi. La moglie chiede la grazia

È l’atto formale che si attendeva per il 72enne condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi

È arrivato in mattinata l’ordine di esecuzione della pena per Mario Ruggero, a due giorni dalla condanna definitiva in Cassazione a 14 anni e 9 mesi. È l’atto formale che si attendeva per il gioelliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo un assalto nel suo negozio il 28 febbraio 2021. Ora dovrà costituirsi. “Mario Roggero si andrà a costituire al carcere di Bollate tra le 16 e le 17“. Lo ha detto il suo avvocato Stefano Marcolini a LaPresse.

Il 72enne, che ha sempre dichiarato di aver agito per legittima difesa, aveva atteso l’ordine di cacerazione prima di farlo, a dispetto di quanto aveva dichiarato il giorno della sentenza quando diceva di essere pronto a consegnarsi immediatamente.

Mario Roggero ha sparato a sangue freddo a due criminali, inseguendoli revolver in mano, quando non c’era più alcun pericolo per se o i familiami.

Questo è quanto stabilisce la sentenza circa quanto accaduto di cui lascio le immagini.

Senza legge non esiste libertà. https://t.co/zGQO6eSquj pic.twitter.com/e2juGC5eKz — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) July 16, 2026

Da quanto si legge in una nota che spiega che “la condanna riguarda fatti commessi il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour ed è stata pronunciata per i reati di omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di arma comune da sparo e porto abusivo di arma in luogo pubblico, aggravati ai sensi di legge. La pena definitiva da eseguire è di 14 anni e 9 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena”.

La moglie del 72enne, intanto, ha presentato una domanda di grazia e un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena. La richiesta della donna segue il crescente movimento politico e mediatico che si è creato attorno al caso.