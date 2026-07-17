MusicalBrolo: prima edizione a Castelnuovo del Garda dal 7 al 9 agosto

A Castelnuovo del Garda (VR) nasce una nuova manifestazione musicale: MusicalBrolo, la cui prima edizione si terrà dal 7 al 9 agosto al Brolo delle Melanie

A Castelnuovo del Garda (VR) nasce una nuova manifestazione musicale: MusicalBrolo, la cui prima edizione si terrà dal 7 al 9 agosto al Brolo delle Melanie (con location alternativa il Dim – Teatro Comunale in caso di maltempo). La kermesse musicale esplorerà le più eccitanti formule ritmiche (funky, swing e latin, soul), invitando formazioni tra le più accreditate per questi generi: i Dirotta su Cuba, l’Orchestra Ottovolante di Mauro Ottolini, il Trio Soul con la cantante Chiara Luppi. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito a eccezione di quello dei Dirotta su Cuba.

MusicalBrolo è organizzato dal Comune di Castelnuovo del Garda in collaborazione con la Pro Loco di Castelnuovo del Garda e con il sostegno di RMI Srl.

L’inaugurazione del festival, venerdì 7 agosto, è affidata al Trio Soul, ampliato dalla presenza come ospite del trombettista Gianluca Carollo. La band reinterpreta (con in più una buona dose di improvvisazione) brani che catapultano l’ascoltatore nei music club di Detroit e Memphis degli anni Settanta. Musica profondamente fisica, che trascina il corpo, ma capace per sua natura anche di ispirare l’anima. Presenza carismatica nel Trio Soul è la cantante Chiara Luppi, la cui voce è un dono per qualunque declinazione di black music.

Appuntamento di punta del cartellone è il concerto di sabato 8 agosto con i Dirotta su Cuba. La band è la massima espressione della musica funky made in Italy. Fondati nel 1989 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, accolsero poi nel 1990 la cantante Simona Bencini, che è ancora oggi saldamente alla guida della formazione. La loro vicenda ha preso slancio nel corso degli anni Novanta, con brani ballabili, coinvolgenti e magnetici, che si inserirono con autorevolezza nel panorama dell’acid jazz. L’attuale corso della band è una sferzata di energia, con una scaletta rinnovata, arrangiamenti freschi e una formazione ancora più potente nelle sonorità, arricchite dalle percussioni. Il titolo del nuovo tour, “Into the Gruv”, mette perfettamente a fuoco lo spirito dello show: ritmo, anima e vibrazioni funk che tolgono il fiato.

Per la conclusione della prima edizione di MusicalBrolo, domenica 9 agosto, è convocata l’Orchestra Ottovolante creata e diretta da Mauro Ottolini, bandleader nel triplice ruolo di trombonista, cantante e suonatore di conchiglie. In attività da oltre vent’anni, l’Orchestra Ottovolante è tornata alla ribalta anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo (nel 2019 con Raphael Gualazzi) e alla finale di X Factor nel 2021 (dove ha accompagnato il cantante Mika). L’orchestra si ispira alle formazioni musicali dei primi varietà televisivi e dà vita a un omaggio alla musica italiana del dopoguerra in chiave jazz, swing, mambo, cha cha cha. Un repertorio popolare ma anche musicalmente sofisticato.

PROGRAMMA

venerdì 7 agosto

Brolo delle Melanie (in caso di maltempo Dim – Teatro Comunale), ore 21

Chiara Luppi & Trio Soul

feat. Gianluca Carollo

Chiara Luppi (voce), Gianluca Carollo (tromba), Pietro Taucher (organo Hammond), Carmine Bloisi (batteria)

Ingresso libero

sabato 8 agosto

Brolo delle Melanie (in caso di maltempo Dim – Teatro Comunale), ore 21

Dirotta su Cuba

“Into the Gruv”

Simona Bencini (voce), Antonio Scannapieco (tromba), Donato Sensini (sax), Stefano Profazi (chitarra),

Emiliano Pari (tastiere), Patrizio Sacco (basso), Vincenzo Protano (batteria), Federico Fioravanti (percussioni)

domenica 9 agosto

Brolo delle Melanie (in caso di maltempo Dim – Teatro Comunale), ore 21

Mauro Ottolini & ORCHESTRA OTTOVOLANTE

Mauro Ottolini (voce, trombone, conchiglie), Anna Passuello (voce), Davide Ghidoni (tromba), Paolo Malacarne (tromba), Lino Bragantini (trombone),

Matteo Del Miglio (trombone), Emiliano Vernizzi (sax alto), Stefano Menato (sax tenore), Corrado Terzi (sax baritono),

Enrico Trevisanato (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso), Luca Colussi (batteria), Valerio Galla (percussioni)

Ingresso libero

***

Informazioni:

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

email: prolococastelnuovodelgarda@gmail.com

tel.: 347 7650584

Biglietti

tutti i concerti sono gratuiti

tranne il concerto dei Dirotta su Cuba: posto unico euro 15 + diritto di prevendita

Prevendite:

www.boxol.it/boxofficelive/

Indirizzi:

Brolo delle Melanie, via Pozzetto 7, Castelnuovo del Garda (VR)

In caso di maltempo: Dim – Teatro Comunale, via San Martino 4, Castelnuovo del Garda (VR)