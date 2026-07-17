Mondiali, non solo calcio: Sánchez sarà alla finale, Trump premierà i vincitori. Milei a casa per scaramanzia

La conferma della loro presenza arriva dai rispettivi uffici

La finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina passa anche attraverso i leader: Trump, Sánchez e Milei.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez volerà negli Stati Uniti a New York (al MetLife Stadium) domenica, 19 luglio 2026 per assistere alla finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina.

Inizialmente la sua presenza era in forte dubbio a causa delle pesanti tensioni politiche con Donald Trump, ma l’ufficio del premier ha confermato: “Sánchez sarà in tribuna d’onore insieme a Re Felipe VI e alla famiglia reale spagnola al completo. Subito dopo la partita, il premier spagnolo lascerà gli USA per una visita ufficiale di alcuni giorni in Algeria”.

La presenza del presidente Usa

Sugli spalti è atteso ovviamente anche Donald Trump che, insieme al numero 1 della Fifa Gianni Infantino, premierà la squadra vincitrice. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt definendo la presenza di Trump il “coronamento di quella che è stata la Coppa del Mondo più seguita, più sicura e più riuscita mai organizzata”.

Grande assente invece il suo alleato sudamericano, Javier Milei: per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale come ha fatto per tutte le partite della sua squadra dall’inizio del torneo.