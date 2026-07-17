Maltempo: temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni

Secondo la Protezione civile, previsti temporali, anche di forte intensità, su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna

Nelle prossime ore il cedimento del campo di alta pressione determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota, che favorirà, nella giornata di domani, l’innesco di temporali, anche di forte intensità, specie sui settori orientali sulle regioni settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, sabato 18 luglio, temporali, anche di forte intensità, su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione alle Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di sabato 18 luglio è stata valutata allerta gialla per temporali sul Friuli-Venezia Giulia e parte di Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.