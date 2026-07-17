Maila nelle radio e in digitale con “Toxic”

Arriva anche in rotazione radiofonica “Toxic”, il nuovo singolo di Maila, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 3 luglio

Scritto dalla stessa Maila e composto insieme a Luca Bottoli, “Toxic” esplora le dinamiche di una relazione tossica vissuta in prima persona. Il brano racconta il continuo susseguirsi di pensieri, dubbi e contraddizioni che caratterizzano un rapporto che si desidera profondamente, ma che si è costretti a lasciare andare per il proprio bene.

Il brano unisce sonorità pop malinconiche a influenze trap, mentre l’inserimento di alcune frasi in spagnolo dona freschezza e personalità alla canzone, rendendola immediatamente riconoscibile. A confermare il potenziale del singolo è anche il suo ingresso nella playlist editoriale “New Music Daily” di Apple Music, una delle principali vetrine dedicate alle nuove uscite della piattaforma.

Racconta l’artista a proposito del brano: «Con ‘Toxic’ ho voluto realizzare un brano più mainstream e cantabile rispetto ad altri miei lavori più intimi, pur raccontando una relazione tossica che ho vissuto in prima persona. È una canzone che parla della difficoltà di lasciar andare qualcuno quando, nonostante tutto, continui ad amarlo. Spero che chi l’ascolta possa ritrovarsi nelle emozioni che ho cercato di raccontare».

Biografia

Maila è un’artista dalla solida formazione classica, avvicinatasi alla musica fin da bambina attraverso lo studio dell’oboe e del pianoforte. Il suo percorso accademico culmina con la laurea presso il Conservatorio di Milano.

Da circa sette anni porta avanti il proprio progetto artistico, scrivendo e producendo musica originale insieme a un team di produttori e con il supporto di Cristian Gallana. Le sue principali influenze spaziano tra Beyoncé, Ariana Grande, Nina Simone, Alicia Keys, Giorgia, Elisa ed Elodie. Con la sua musica racconta emozioni ed esperienze personali, trasformandole in storie capaci di creare un legame autentico con chi ascolta.

Parallelamente ha costruito una community digitale in continua crescita, che oggi conta oltre 118mila follower su TikTok e più di 55mila su Instagram, confermandosi una delle giovani artiste emergenti più seguite sui social. Con “Toxic”, già selezionato dalla playlist editoriale “New Music Daily” di Apple Music, Maila prosegue il proprio percorso artistico con un brano che unisce scrittura autobiografica e sonorità pop contemporanee.