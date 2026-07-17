“La famiglia Leroy” stasera su Rai 3: la trama del film

In prima serata su Rai 3 in onda il film “La famiglia Leroy” con Florent Bernard, Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé: la trama

La Famiglia Leroy, film diretto da Florent Bernard e proposto su Rai 3 venerdì 17 luglio 2026 alle 21:20, segue una famiglia che deve affrontare il divorzio dei genitori. È stata Sandrine (Charlotte Gainsbourg)a fare questa scelta e comunicarla al marito Christophe (José Garcia), certa che sia il momento giusto per divorziare, dato che i figli sono abbastanza grandi da lasciare presto casa. Prima di separarsi per sempre, l’uomo porta sua moglie e i suoi figli adolescenti in un viaggio attraverso i ricordi della la loro storia familiare, un disperato e audace tentativo di salvare al famiglia. Quello che compiono è un viaggio attraverso i luoghi chiave della loro storia familiare, durante il quale affronteranno ferite mai rimarginate e riscopriranno legami che sembravano spezzati.