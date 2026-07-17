In replica su Rai 2 la serie Tv “Noi” con gli episodi 11 e 12: la trama

In replica stasera su Rai 2 torna la fiction “Noi” con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano: la trama degli episodi 11 e 12

Venerdì 17 luglio 2026 nuovo appuntamento in replica con “Noi”, la fiction tratta dalla serie televisiva statunitense ‘’This is us’’ creata da Dan Fogelman, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano.

Nell’episodio 11 “Napoli”, la salute di Mimmo sta peggiorando e Daniele decide di portarlo a Napoli, sua città natale, per ritrovare i luoghi, gli affetti e la musica di un tempo e sarà un ultimo viaggio carico di commozione. Cate e Teo sono sempre dell’idea di sposarsi ma intendono rallentare un po’ con i preparativi: hanno vissuto giorni molto stressanti e ora hanno bisogno di calma.

Nell’episodio 12 “La Luna”, siamo nei primi anni ’80, Torino: Pietro, un giovane in cerca di facili fortune, e Rebecca, bellissima e promettente cantante, si incontrano e si innamorano a prima vista durante un’esibizione di quest’ultima. Dopo vent’anni, negli anni 2000, sono ancora insieme, Rebecca canta ancora, ma le cose tra i due non sembrano andare per il meglio.