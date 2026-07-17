Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti. Da lunedì sarà il primo ministro del Regno Unito

Ex sindaco di Manchester incoronato senza rivali al posto di Starmer

Andy Burnham è stato nominato nuovo leader del Partito Laburista britannico e lunedì assumerà la carica di primo ministro del Regno Unito, al posto di Keir Starmer.

Ex sindaco di Manchester, Burnham ha rivelato pochi dettagli sulle sue priorità politiche. Arriverà al numero 10 di Downing Street praticamente da sconosciuto agli elettori al di fuori di Manchester.

“Sono pronto a governare” e promuovere una politica di “cambiamento” nel Regno Unito, dopo “40 anni di neoliberalismo che non sono stati gentili” verso tante persone e fasce sociali, ha detto Burnham. “È la nostra ultima chance di cambiare”, ha detto.