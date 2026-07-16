Ucraina, Zelensky rimpasta il governo e rimuove ministro della Difesa e la Prima ministra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov nell’ambito di un ampio rimpasto di governo, che ha già coinvolto anche la prima ministra Yulia Svyrydenko.

Fedorov, in carica da gennaio e noto per aver promosso lo sviluppo dei droni e l’innovazione tecnologica delle forze armate, dovrebbe essere sostituito dall’attuale ministro dell’Interno Ihor Klymenko. Secondo la stampa ucraina, alla base della decisione ci sarebbero anche contrasti con il comandante in capo Oleksandr Syrskyi.