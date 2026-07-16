Totti come Peter Parker: nessuno lo riconosce. E’ lo spot di “Spider-Man: Brand New Day”

È l’idea da cui parte il nuovo spot di Sony Pictures Italia per Spider-Man: Brand New Day

Un eroe resta un eroe, anche quando nessuno lo riconosce più. È l’idea da cui parte il nuovo spot di Sony Pictures Italia per Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga nelle sale italiane dal 29 luglio. Protagonista Francesco Totti.

Nel precedente capitolo della saga (Spider-Man: No Way Home), Peter Parker è stato privato della sua identità: nessuno ricorda chi sia né sa più chi si cela dietro la maschera dell’arrampicamuri. Lo spot immagina che la stessa sorte tocchi a uno dei volti più importanti del calcio italiano: colui che chiunque, nel nostro Paese, ma anche all’estero, riconoscerebbe.

Francesco Totti, nel video, però, si muove in una Roma che improvvisamente non sa chi sia. Il barista di sempre lo serve come un cliente qualunque, i passanti non si voltano, nessuno gli chiede un selfie; persino in fila alla gastronomia è un uomo come tanti. Spaesato ma mai fuori posto, il Capitano attraversa il centro della città fino al momento in cui la sua vera identità, inevitabilmente, emerge.

“Quando me l’hanno proposta, ho riso subito. Pensare di girare per Roma e che nessuno mi riconosca… È stato divertente, per una volta, passare inosservato”, ha dichiarato l’ormai ex calciatore.

Il racconto si muove tra ironia e una sottile malinconia, costruendo un parallelismo naturale tra il supereroe dimenticato e l’eroe di Roma per eccellenza. Peter Parker narra lo spot, offrendoci la chiave di lettura e la prospettiva del vero protagonista di questo lancio. Anche in questa occasione, come nella saga interpretata da Tom Holland, la voce è dal suo doppiatore italiano, Alex Polidori.

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LA TRAMA

È un “nuovo giorno” per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui — e la pressione di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui — innesca in Peter un cambiamento che potrebbe non riuscire a controllare. Ma questa trasformazione potrebbe essere l’unica cosa in grado di fermare una nuova e sconvolgente minaccia per la città e per le persone che ama: un potente nemico impossibile da vedere.

Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato nessuno.