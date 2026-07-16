La notte che ha trasformato una finale di calcio in un mito contemporaneo. Stasera su Rai 2 “La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino”

Vent’anni dopo Berlino 2006, Rai 2 riporta sullo schermo, giovedì 16 luglio in prima serata, alle 21.20, una delle partite di calcio più iconiche della storia con “La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino” il documentario che ricostruisce Italia-Francia del 9 luglio e il suo impatto ben oltre il campo.

Coprodotto da “Stand By Me”, “Breath Film”, Rai Documentari e France Télévisions – Unité Documentaire nell’ambito dell’accordo di cooperazione per lo sviluppo di coproduzioni tra Italia e Francia, intreccia racconto sportivo e lettura culturale, utilizzando la finale dei Mondiali come chiave per esplorare la rivalità tra due Paesi vicini e speculari. Una competizione che attraversa identità, immaginario collettivo e trasformazioni sociali.

Dalla testata di Zidane al rigore di Grosso, il documentario ripercorre i momenti che hanno segnato la memoria globale, attraverso le voci dei protagonisti – Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Luca Toni, William Gallas, Sidney Govou e Robert Duverne – e i contributi di Aldo Cazzullo, Riccardo Cucchi, e i giornalisti francesi Nathalie Iannetta e Daniel Riolo.

Nel racconto, la finale del 2006 diventa il punto di convergenza di tensioni sportive, mediatiche e politiche: l’Italia segnata da Calciopoli, la Francia sotto pressione, il clima acceso alla vigilia. Fino all’epilogo ai rigori e alla vittoria azzurra. E’ il racconto di una relazione storica fatta di conflitto e fascinazione reciproca, una storia in cui il calcio diventa specchio fedele delle tensioni e delle somiglianze tra Italia e Francia.

La regia di “La Finale – Italia Francia 2006 – Il cielo è azzurro sopra Berlino” è di Céline Jallet. Scritto da Andrea Felici, Nunzia Scala, Lorenzo De Alexandris, Céline Jallet. Produttori esecutivi: Teresa Carducci, Riccardo Chiattelli, Hava Fitoussi. Organizzatrici generali: Simona Meli e Olivia Chaigneu.