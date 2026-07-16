Ponte Morandi: 12 anni per Castellucci, ex ad di Aspi e 5 per Coletta, ex dirigente Mit

La Procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi per Castellucci e 8 per Coletta

L’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo di ponte Morandi. Nel disastro del 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone. I pm Walter Cotugno e Marco Airoldi, che è subentrato a Massimo Terrile, avevano chiesto 18 anni e 6 mesi di carcere per Castellucci, attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano dove sta scontando 6 anni per l’incidente stradale sulla A16 in cui un bus turistico era precipitato dal viadotto Acqualonga con 40 vittime.

I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit. L’accusa aveva chiesto per Coletta una condanna a 10 anni di carcere.

11 anni per Michele Donferri (ex capo delle manutenzioni di ASPI); 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti (ex direttore centrale operazioni di ASPI) e Antonino Galatà (ex amministratore delegato di Spea).