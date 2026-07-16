Oroscopo di oggi, giovedì 16 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 16 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Circostanze delicate nell’ambito della famiglia richiedono praticità e concretezza: per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Sempre presenti, dove richiesto. Sul lavoro qualcuno o qualcosa ci infastidisce? Evitiamo elucubrazioni mentali, diamo un nome al disagio.
Toro
L’intuizione fornita da Mercurio, che oggi si rapporta con la Luna, ci permette di fiutare un ottimo affare e di raccoglierne immediatamente i frutti. Andiamo oltre l’orgoglio del nostro angusto orizzonte, per appianare una controversia lavorativa.
Gemelli
Affrontare le polemiche domestiche e sentimentali con un atteggiamento meno di pancia ci consente di stipulare un armistizio o una tregua duratura. Le occasioni per metterci in luce con iniziative ambiziose e fortunate non mancano. Diamoci da fare.
Cancro
L’incontro del Sole e di Mercurio con la Luna è un invito a puntare su ciò che davvero riteniamo importante, sui nostri valori più solidi: affetti, casa e famiglia. I sogni ci lusingano e ci confondono, ma come sarebbe la nostra vita, senza un sogno da coltivare?
Leone
L’insofferenza generata dalla Luna quadrata ci offre una spinta nel cercare soluzioni professionali più inclini alle nostre attitudini, se le attuali non ci soddisfano. Per spuntare un buon prezzo in una compravendita, facciamo un’offerta equa, non giochiamo al ribasso.
Vergine
Situazione all’altezza delle aspettative. Il trigono della Luna dal Toro ci permette di dare valore alle piccole cose, da goderci con i nostri cari. Siamo interessati a un cambiamento di occupazione? Guardiamoci intorno, seguendo le piste più convincenti.
Bilancia
Oggi siamo l’immagine dell’equilibrio: solidi, tranquilli e radicati. Favoriamo l’inizio di un progetto, da curare in ogni minimo dettaglio. Certe tensioni sono segnali da interpretare: è ora di tirare fuori la testa dalla sabbia ed essere onesti.
Scorpione
Teniamo il passo con gli impegni, in modo da poter staccare in tutta tranquillità e concederci il viaggio piacevole che abbiamo organizzato. L’opposizione della Luna ci fa gioco, agiamo a testa bassa, anche con l’intento di diventare inattaccabili.
Sagittario
Qualcuno ci tiene nel suo campo visivo: meglio evitare stratagemmi e scorciatoie, per risparmiare fatica, e mostrarci solerti e intraprendenti. Momento discreto, con piacevoli sorprese, una proposta interessante o una piccola gratifica economica.
Capricorno
La giornata si prospetta positiva oggi, con il favore della Luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. L’instabilità lavorativa ci rende insofferenti e di pessimo umore? Analizziamo ciò che ci accade dentro.
Acquario
La quadratura della Luna oggi ha un impatto lieve sulla nostra vita di relazione. Per porre fine ai conflitti, occorre una maggiore generosità. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno, le circostanze non ci agevolano.
Pesci
Venerdì sereno e soleggiato. Facciamo tesoro delle cose che ci vengono dette da chi ha a cuore il nostro benessere. Serata in allegra compagnia. Dedichiamoci a tutte quelle occupazioni che spesso, per questioni di tempo, siamo costretti a trascurare.