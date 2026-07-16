Nicaragua interrompe relazioni con l’Italia, a causa delle parole di Tajani

“L’Italia “non condivide nulla con la visione di governi estremisti come quello del Nicaragua”
Il governo del Nicaragua ha annunciato l’intenzione di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia, in risposta alle dichiarazioni di Antonio Tajani.
Il ministro degli Esteri ieri aveva detto che l’Italia “non condivide nulla con la visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, Paese che ancora dà protezione a pericolosi terroristi delle Brigate Rosse, come Alessio Casimirri”, condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro.