Dr. Max diventa la più grande catena di farmacie in Europa

Con oltre 3.300 farmacie e una partecipazione, attraverso una joint venture, in più di 580 farmacie, il Gruppo Dr. Max è oggi la più grande catena di farmacie in Europa

Con oltre 3.300 farmacie e una partecipazione, attraverso una joint venture, in più di 580 farmacie, il Gruppo Dr. Max è oggi la più grande catena di farmacie in Europa per numero di punti vendita. Il Gruppo ha raggiunto l’importante traguardo nella seconda metà del 2026 a coronamento di vent’anni di impegno per rendere l’assistenza sanitaria maggiormente accessibile, più conveniente e sempre più in linea con i bisogni di milioni di persone in tutta Europa.

«Vent’anni fa abbiamo intrapreso un percorso con l’obiettivo di rendere il benessere e un’assistenza sanitaria di qualità sempre più accessibili e da allora il ruolo della farmacia si è evoluto ben oltre la semplice dispensazione di farmaci. Rimanendo vicini ai nostri clienti e adattandoci continuamente alle loro esigenze, abbiamo ampliato il modo in cui ci prendiamo cura dei pazienti-clienti. Essere la più grande catena di farmacie in Europa non è una questione di dimensione, ma il risultato di due decenni di adattabilità, di un approccio incentrato sul cliente e dell’impegno per rendere l’assistenza sanitaria alla portata di tutti», afferma Leonardo Ferrandino, Presidente e CEO del Gruppo Dr. Max.

Il percorso di crescita verso questo traguardo

Dietro questo traguardo si celano dieci anni di crescita costante: Dr. Max, che aveva chiuso il 2025 con un fatturato record di 6.3 miliardi di euro e un +14,7 per cento Year over Year (YoY), è sulla buona strada per raggiungere e superare i 7 miliardi di euro nel 2026. I risultati del gruppo sono trainati da una forte domanda da parte dei clienti, e non dalla sola espansione della rete. Inoltre, dal 2016 il Gruppo ha mantenuto un tasso annuo di crescita composto (CAGR) di circa il 20%.

Questa crescita riflette un cambiamento strutturale e di lungo periodo nelle preferenze dei clienti: anno dopo anno, Dr. Max ha rafforzato il valore del proprio marchio, affermandosi come riferimento per i consumatori in tutta Europa. Oggi il brand è al primo posto in Italia, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia e Romania, e figura tra i primi tre marchi di farmacie in Polonia e Serbia, secondo l’indagine indipendente Brand Health Tracking condotta da Ipsos.

Questa indagine evidenzia anche un netto cambiamento nella percezione dei clienti negli ultimi due anni: i consumatori percepiscono sempre più Dr. Max come un marchio accessibile (+4,2 punti rispetto al 2023), innovativo (+4,5 punti), come “la farmacia giusta per persone come me” (+3,3 punti) e come un’insegna che “offre tutto ciò di cui ho bisogno” (+2,7 punti).2 Allo stesso tempo, il Gruppo continua a registrare performance superiori alla media del mercato in termini di convenienza e rapporto qualità-prezzo in quasi tutti i suoi mercati chiave.

Insieme, questi risultati mostrano la strategia a lungo termine di Dr. Max volta a rendere la salute più accessibile sotto ogni punto di vista: attraverso una rete capillare di farmacie, soluzioni per la salute a prezzi contenuti, consulenze professionali affidabili e un’esperienza omnicanale che consente ai clienti di accedere ai servizi di assistenza quando, dove e nel modo che preferiscono.

Un Gruppo che crea valore, oltre i numeri

In Europa, oltre 160.000 farmacie rappresentano un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria, garantendo un presidio di prossimità a quasi ogni comunità, con una farmacia ogni 3.245 abitanti circa. In un contesto in cui i sistemi sanitari sono sottoposti a una pressione crescente, le farmacie stanno assumendo un ruolo sempre più centrale come primo punto di contatto nell’ambito dell’assistenza primaria, in particolare per la prevenzione, l’autocura e la diagnosi precoce.

Dr. Max unisce la più grande rete di farmacie in Europa a un’esperienza omnicanale integrata, consentendo così ai clienti di passare con semplicità dalle farmacie fisiche all’e-commerce e dalle applicazioni mobili ai servizi di click & collect. Il Gruppo continua a crescere nei suoi sei mercati cardine (Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Italia e Serbia), perseguendo allo stesso tempo il desiderio di espandersi attraverso l’apertura di nuove farmacie, acquisizioni e nuove opportunità di sviluppo. Magna Sales & Marketing, una divisione del Gruppo, opera già in 18 Paesi europei e continua ad ampliare le proprie partnership con le aziende farmaceutiche. Questo si traduce in un maggiore accesso ai servizi sanitari. Solo nel 2025, i farmacisti Dr. Max hanno somministrato un numero crescente di vaccinazioni e offerto oltre 364.000 screening e servizi di prevenzione (+349 per cento rispetto all’anno precedente), tra cui test dell’HbA1c e della glicemia, screening del profilo lipidico e test diagnostici rapidi della proteina C reattiva (CRP).

La leadership costruita sulla fiducia

Più di 22.000 dipendenti e 13,2 milioni di clienti fidelizzati non sono semplicemente indicatori di scala, ma riflettono vent’anni utilizzati a guadagnare fiducia stando vicini alla comunità e adattandosi a bisogni sanitari sempre nuovi. «Dietro ogni traguardo ci sono le persone che fanno parte del Gruppo, la loro dedizione insieme alla nostra visione a lungo termine e al supporto di Penta Investments, che ha consentito a Dr. Max di continuare a crescere, innovarsi e migliorare l’assistenza sanitaria per milioni di persone», conclude Leonardo Ferrandino, Presidente e CEO del Gruppo Dr. Max. Il primato di Dr. Max come principale network di farmacie in Europa non rappresenta soltanto una storia di successo aziendale, ma è il risultato di una politica che ha sempre messo i clienti al primo posto.

Focus Italia: una crescita capillare che accelera accessibilità alla salute e convenienza

In Italia, uno dei mercati strategici per lo sviluppo del Gruppo, Dr. Max continua a rafforzare la propria presenza attraverso un percorso di crescita organica e per acquisizioni. A luglio 2026 il Gruppo ha annunciato la firma di un accordo vincolante con F2I e Farmacrimi per l’acquisizione del 100% di Farmacie Italiane, realtà che conta 44 farmacie, 4 parafarmacie e l’e-commerce Loreto Gallo e che ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato di 219 milioni di euro. Una volta completata l’operazione e ottenute le necessarie autorizzazioni, Dr. Max porterà il proprio network nazionale a circa 300 farmacie, rafforzando in particolare la presenza nelle città metropolitane del Centro e del Sud Italia. L’operazione si inserisce in un percorso di sviluppo che ha visto il Gruppo integrare con successo oltre 155 farmacie in Italia negli ultimi due anni, costruendo una rete di circa 250 farmacie di proprietà e una squadra di quasi 1.500 professionisti sul territorio.

«L’Italia rappresenta uno dei mercati più dinamici e rilevanti per il futuro di Dr. Max. Il nostro obiettivo è contribuire alla modernizzazione del settore rendendo la salute sempre più accessibile attraverso un modello che unisce convenienza, innovazione e valorizzazione della professionalità del farmacista. Crediamo che offrire le soluzioni più convenienti e servizi di qualità sia l’essenza del ruolo consulenziale del farmacista e che ne rappresenti una naturale evoluzione nel contesto socio economico di oggi a beneficio dei clienti-pazienti e dell’intero sistema salute», commenta Alessandro Urbani, CEO di Dr. Max Italia.