Brignone: “Il prossimo anno non so se riuscirò a gareggiare”

Lo ha detto la due volte medaglia d’oro a Milano Cortina 2026 intervistata da L’Equipe

Lo scorso anno, di questi tempi, “non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare” quindi “in un certo senso quest’estate va meglio”. Ma il dolore resta ed è forte e rischia di diventare insopportabile per questo Federica Brignone non sa se riuscirà ad essere al cancelletto di partenza della prossima stagione di sci. Lo ha detto la due volte medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, intervistata da L’Equipe.

Alla domanda su quando tornerà in pista ha risposto che cercherà “di infilare gli sci all’inizio di agosto” ma “non so ancora se riuscirò a fare la prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove tutta la squadra italiana sarà in allenamento. Ma se soffro quanto la scorsa stagione, non sarà sopportabile. L’anno scorso, a questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare. Quindi, in un certo senso, quest’estate va meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai completamente“.

Certamente nel 2030 non sarà alle Olimpiadi francesi, le Alpes 2030, in programma anche in Val D’Isere: “Sono sicura che non ci sarò, almeno come atleta. È troppo lontano. Voglio fare qualcos’altro, viaggiare in particolare, e fare sport, ma senza vincoli. Se riuscirò a superare la prossima stagione, sarà già buona, anche se nella vita non si sa mai… La scelta di Val d’Isere, secondo me è molto buona. La pista è difficile, impegnativa, ma siamo alle Olimpiadi, e i migliori atleti del mondo devono vincere, quindi abbiamo bisogno di percorsi all’altezza di quelli che abbiamo in Coppa del Mondo”.