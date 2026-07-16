A Cannes, Angelique Cavallari non smette di stupire

Angelique Cavallari al World Film Festival in Cannes e di nuovo sul set di “Mancanza-Paradiso” di Stefano Odoardi come attrice e co-sceneggiatrice

Angelique Cavallari non smette di stupire. A Cannes è stata ammirata in veste di “Maîtresse de cérémonie” per presentare e consegnare sul palco 40 statuette — le “Luciole D’or” (Lucciole d’Oro) — ad artisti provenienti da tutto il mondo, riuniti per il Gala annuale dell’innovativo “World Film Festival in Cannes” fondato da Karolina Bomba.

L’artista ha incantanto, con il suo fascino e la sua classe la Costa Azzurra durante la Remise de Prix- Di lei la stampa ha scritto: “La prestigiosa cerimonia è stata presentata dall’elegante attrice Angelique Cavallari, ‘Maîtresse della Cerimonia’ che, con grazia unica e un brio tutto personale, ha condotto l’evento e consegnato i premi ad artisti del mondo intero, donando un ritmo fluido, raffinato e unico alla serata”.

La sua presenza al festival non è casuale: l’attrice è stata infatti la musa e protagonista di “Seven Wishes”, cortometraggio della regista franco-polacca Karolina Bomba, cineasta dal background influenzato dai grandi maestri del cinema (Tarkovskij, Bergman, Maya Deren, Lynch, Tim Burton). Proiettato sul palco del festival, questo pluripremiato corto fantasy — definito “un tenero inno alla speranza” — ha conquistato oltre 20 riconoscimenti internazionali. Tra questi spiccano i premi come Migliore Attrice per Angelique Cavallari al Best Actor Award di New York e al Best Actress Award in a Fantasy di Los Angeles. Il film vede l’attrice interpretare una madre in un mondo fatato, dove tutto diventa speranza e magia in un percorso contornato da lucciole. Proprio da questa opera sono nate le celebri statuette del festival, le “Lucioles d’Or”.

Angélique ha sposato con entusiasmo la causa di un festival dichiaratamente impegnato nel sociale, attivo nella difesa dei diritti umani e aperto alle nuove tecnologie visionarie e futuriste. Ad accompagnare l’attrice sul palco durante le quattro ore di spettacolo è stato l’ologramma di una simpatica lucciola parlante, curato dal video designer Philippe Martin (già noto per il lavoro con i No Doubt alla Sphera ultrafuturista di Los Angeles).

Alla kermesse erano presenti figure di rilievo internazionale come Tom Ball (Britain’s/America’s Got Talent), Anggy Haif, le “Femmes Leaders Mondiales di Monaco” e Michel Noble (Unesco).

Il ritorno sul set con “Mancanza-Paradiso”

Parallelamente agli impegni francesi, Angelique Cavallari è tornata sul set per girare la terza parte della trilogia “Mancanza-PARADISO”, diretta dal regista Stefano Odoardi. Dopo lo stop forzato dovuto agli anni della pandemia, la pellicola ha finalmente ripreso il suo percorso e, con essa, il viaggio dell’Angelo.

Le riprese si sono svolte in location di immenso prestigio artistico, tra cui il Van Gogh Museum (durante la celebre mostra dedicata al colore giallo), il Rijksmuseum di Amsterdam e il Bonnefanten Museum di Maastricht (progettato dall’architetto Aldo Rossi). Il set ha poi toccato le strade di Amsterdam, la Costa dei Trabocchi in Italia e diverse tappe in Francia.

“L’Angelo Visionario” viene immortalato mentre interagisce con i capolavori di maestri assoluti dell’arte come Kandinskij, Rembrandt, Turner, Manet e Bruegel. Questo personaggio, protagonista del film e dell’intera epica trilogia, è interpretato da Angelique Cavallari, che in questo capitolo evolve la sua figura firmando ufficialmente anche la co-sceneggiatura insieme a Odoardi. Si tratta di uno splendido sviluppo per la sua carriera di artista poliedrica, che consolida una collaborazione ultradecennale di grande successo con il regista.

Il film mette al centro l’umanità e l’arte, saldando l’anello mancante di una trilogia che si preannuncia come un viaggio unico attraverso la bellezza, capace di stupire per la singolare ricerca e per un linguaggio cinematografico e performativo senza eguali nel panorama italiano. Da sempre divisa tra cinema mainstream e cinema d’autore, la Cavallari affronta questa sfida con la consueta passione e un coinvolgimento totale.

L’opera è attualmente ancora in produzione. Avendo scelto la via della totale indipendenza artistica — in coerenza con i capitoli precedenti Mancanza-Inferno (acclamato al Rotterdam Film Festival) e Mancanza-Purgatorio (recentemente proiettato e molto amato al Cinema Pantheon di Parigi) — la produzione è alla ricerca di fondi per ultimare il film.