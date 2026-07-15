Su Rai 3 “Un giorno in Pretura” con Nada Cella, 30 anni per la verità

Seconda e ultima parte del processo per la morte di Nada Cella, avvenuta a Chiavari nel 1996 su Rai 3 a “Un giorno in Pretura”
Si rinnova l’appuntamento con “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, in onda mercoledì 15 luglio, alle 21.15 su Rai 3.
Nella prima parte della puntata: “Nada Cella, 30 anni per la verità” di Stefano di Gioacchino e nella seconda parte verrà proposto “Un amore pericoloso” di Tommi Liberti.
Seconda e ultima parte del processo per la morte di Nada Cella, avvenuta a Chiavari nel 1996. Sul banco degli imputati Anna Lucia Cecere, ex insegnante di 54 anni, accusata di omicidio volontario. Secondo l’accusa la Cecere uccise Nada Cella accecata dall’invidia per il ruolo che la segretaria ricopriva nell’ufficio del commercialista Marco Soracco, del quale ambiva a diventare la compagna. Ma riuscirà il pubblico ministero a farla condannare dopo tutti questi anni?
Nella seconda parte, ci si sposta a Bologna dove il vicecommissario Giampiero Gualandi deve rispondere del reato di omicidio volontario aggravato per aver sparato e ucciso la giovane amante Sofia Stefani. La ragazza viene raggiunta da un colpo di pistola al volto il 16 maggio di due anni fa. L’imputato però sostiene che il colpo sia partito per errore. Si indaga sulla relazione fra i due, alla ricerca di un possibile movente.