Regno Unito, pensa al “coprifuoco social” per gli adolescenti: account disattivati tra mezzanotte e le 6

L’idea prevede che app come Instagram, TikTok e YouTube siano bloccate automaticamente

Il governo del Regno Unito ha proposto di introdurre una “coprifuoco digitale” per limitare l’uso dei social a 16enni e 17enni. L’idea prevede che app come Instagram, TikTok e YouTube siano bloccate automaticamente per le persone di quell’età tra mezzanotte e le 6 del mattino.

Questi provvedimenti, che seguono le orme di analoghe misure adottate in Australia, sono stati pensati per tutelare la salute mentale degli adolescenti e proteggerli dai rischi online. La legge mira a imporre a colossi come Meta e Google di verificare rigorosamente l’età degli utenti. Tuttavia, app di messaggistica essenziale come WhatsApp sono escluse da queste restrizioni.