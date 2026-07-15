Oroscopo di oggi, mercoledì 15 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata ideale per fare il punto della situazione finanziaria e, alla luce di un bilancio realistico, valutare se assumerci o meno un onere economico. Contro il sentimento, nulla può la ragione. Viviamo l’amore fino in fondo, pur nella sua complessità.
Toro
Il clima nella coppia risente della Luna quadrata a Plutone in Acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momento di confronto in famiglia: la fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci.
Gemelli
Atmosfera dal gusto rilassante, in cui tutto va a gonfie vele. Con questa positività, gli impegni sono un piacere e non ostacolano il meritato riposo. Carichi di altruismo, sentiamo il desiderio di fare qualcosa che possa far bene concretamente agli altri.
Cancro
Oggi ci attende una bella mole di lavoro arretrato, ma con la Luna in sestile dal Toro che ci rende produttivi e diligenti, smaltirlo non ci costa fatica. Gli obblighi familiari richiedono tempo e pazienza. Con dedizione, sapremo appianare alcune divergenze
Leone
Come di consueto, la Luna in quadratura al nostro segno mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie e rancori del passato. Uno sguardo lucido e disincantato è ciò che serve per vederci chiaro. Cerchiamo di essere obiettivi.
Vergine
Nei sentimenti la condivisione funziona sempre e così inauguriamo un percorso comune che porta lontano: siamo finalmente pronti a un cambio di vita. La condizione economica tende a diventare più solida. Il trigono della Luna ci regala una buona notizia.
Bilancia
Le gioie dell’amore sono condite da un pizzico di fortuna. Non andiamo a letto prima di aver fatto programmi dettagliati per i prossimi giorni. Viviamo l’amicizia in piena libertà! Ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita.
Scorpione
Possibili difficoltà di comunicazione con l’amato e con gli amici, con la Luna in opposizione: se dovesse accadere, manteniamo i nervi saldi. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa.
Sagittario
Una dolce sensazione di appagamento, legata al calore che diamo e riceviamo dagli altri, contribuisce tirar fuori la parte migliore di noi. Dinamiche familiari, lavoro e relazioni affettive filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità.
Capricorno
La Luna in trigono ci aiuta a scongiurare la monotonia di un giovedì sonnacchioso. Organizziamo una rimpatriata con gli amici, da ricordare a lungo. Non tralasciamo di dare spazio alle idee degli altri, se non vogliamo andare contro i nostri interessi.
Acquario
La Luna in quadratura rende lo stato d’animo pericolosamente incline al malumore. Combattiamo questa sensazione a colpi di arte e di spiritualità. Il cielo invita a goderci ciò che teniamo strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni impossibili.
Pesci
Giornata generosa nei nostri confronti. La Luna in sestile dal Toro allevia le tensioni quotidiane e ci regala momenti di tenerezza da vivere in famiglia. Siamo su di giri e abbiamo voglia di sentirci vivi? Un incontro intrigante ci fa riscoprire la gioia di piacere.