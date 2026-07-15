Nelle librerie “Doppio concerto per un insofferente”

“Doppio concerto per un insofferente” di Pietro Calabretta. Un viaggio musicale attraverso i grandi del Novecento

“Questa sera è dedicata alla musica, e se si parla di improvvisazione non c’è che un genere da considerare: il jazz”. E proprio come una partitura jazz è il nuovo romanzo di Pietro Calabretta, Doppio Concerto per un insofferente (Mauro Pagliai Editore, 200 p., 16 euro), che fa dell’improvvisazione la propria cifra stilistica. Insieme divertissement surreale, educazione sentimentale e atlante di storia dell’esecuzione musicale, l’opera di Calabretta offre al lettore un viaggio attraverso i concerti del Novecento in cui note, ascolto e fantasia si intrecciano a tal punto da costruire una realtà sospesa tra documento musicale e immaginazione. Il protagonista, ribattezzatosi “Andantino amoroso” dall’indicazione agogica di un brano di Luigi Dallapiccola, trascina Anna, allieva ed amante, in un itinerario vertiginoso che prende il la dall’ascolto del Doppio concerto di Brahms, per snodarsi attraverso una serie di esibizioni celebri: dal free jazz di Ornette Coleman a Woodstock, da Stravinskij che dirige se stesso, ai Beatles alla Carnegie Hall, a Benedetti Michelangeli a Prato. Ispiratosi al film Le piace Brahms?, Calabretta costruisce una sapiente prova di meta narrazione, un gioco di precisione che sfida critici e musicologi a distinguere la finzione dalla filologia musicale.

Pietro Calabretta, pianista jazz e cantante di musica antica, ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero. L’interesse per il testo cantato e recitato lo ha spinto a curare la traduzione e l’adattamento di alcuni melologhi di Franz Liszt e Richard Strauss. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, La Saggezza del Marabù (Fratini). Nella collana «Finzioni» di Mauro Pagliai ha pubblicato Linee tendenzialmente parallele (2019), L’estinzione (2020), L’essenza dell’assenza (2021), L’essenza dell’estinzione del marabù, tendenzialmente assente nella saggezza delle linee parallele (2022), Tessere o non tessere. Il dilemma di Penelope (2025), Di prossima pubblicazione (2025), Doppio concerto per un insofferente (2026).