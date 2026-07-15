Michelle C, giovanissima DJ sarda, 25 milioni di views e tanta musica, con Acetone

Michelle C, giovanissima DJ sarda, non si ferma un attimo. Un tour in continua crescita con tante date, mentre le sue visualizzazioni sui diversi canali social sono ormai arrivati a 25 milioni

Michelle C, giovanissima DJ sarda, non si ferma un attimo. Un tour in continua crescita con tante date nella sua bellissima isola e non solo, mentre le sue visualizzazioni sui diversi canali social sono ormai arrivati a 25 milioni… Su un’isola deserta porterebbe un album dei Daft Punk, uno di Avicii, uno di Fisher, un classico house di Frankie Knuckles e pure un disco dei Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon”… «per staccare completamente la mente, guardare le stelle la notte ed esplorare sonorità diverse e immortali», dice, perché esiste altro oltre la trap. Nonostante un vero e proprio boom, questa giovane artista resta con i piedi per terra, continua poi a studiare a scuola e lavorare sulla tecnica come DJ, una faccenda molto importante.

​«So che non ci si debba mai sentire “arrivati”. La tecnica si evolve, escono continuamente nuovi hardware e software, e per me è fondamentale passare ore a sperimentare in console, affinare i passaggi, i mash-up e la selezione. La console deve essere un’estensione delle mie mani e della mia mente; solo avendo una padronanza tecnica totale posso essere libera di esprimermi al massimo e connettermi con la pista durante i live», racconta Michelle C.

Che stai facendo di bello in questa calda estate?

«Oltre a continuare le tappe del tour estivo ad agosto, stiamo già pianificando l’autunno. Il traguardo più grande e imminente su cui ci stiamo concentrando è l’Amsterdam Dance Event (ADE) a ottobre: un’opportunità internazionale pazzesca per cui stiamo preparando qualcosa di davvero speciale, oltre ad essere al lavoro su nuova musica insieme al team di Acetone, guidato da Maurizio Nari e Jens Lissat e con l’aiuto di Max Magnani e Steve Tosi»

Come ti senti in questo momento?

«È un momento davvero incredibile ed emozionante! Vedere quei numeri, come i 25 milioni di visualizzazioni complessive, e guardare indietro al traguardo delle oltre 21 tracce prodotte finora mi fa un certo effetto, dandomi una carica pazzesca. Aver suonato e suonare anche quest’anno in palcoscenici internazionali e in città incredibili come Amsterdam, Ibiza, Rimini e tante altre grandi realtà, e poi soprattutto potermi esibire nella mia Sardegna, mi rende profondamente orgogliosa di tutto quello che si sta facendo insieme al mio team. La gioia più grande resta sempre vedere che dietro a quelle cifre e a quei viaggi ci sono persone reali che ballano e si emozionano con la mia musica. È un sogno che cresce giorno dopo giorno, ma tengo sempre i piedi per terra e le mani ben salde sulla console».

Come resti in contatto con chi ti segue?

«I social per me sono fondamentali, una vera e propria finestra sul mio mondo. Uso tantissimo Instagram e TikTok per mostrare non solo i momenti dei DJ set, ma anche il “dietro le quinte”, le ore passate in studio, i viaggi e la mia quotidianità. Mi piace tantissimo interagire con chi mi segue: rispondo ai messaggi, guardo i video di chi usa le mie tracce e cerco di trasmettere la mia stessa passione. La musica unisce, e i social mi permettono di accorciare le distanze con il pubblico di tutto il mondo».

Ora che la scuola non c’è, hai più tempo per la musica?

​«Esatto, finalmente senza i libri di scuola posso dedicarmi al 100% alla mia più grande passione! Questa è un’estate intensissima, sono nel pieno del mio “Universe Tour 2026”. Sto girando tantissimo, dalle piazze e dai club della mia bellissima Sardegna fino a palcoscenici importanti in tutta Italia, come a Rimini. Quando non sono in viaggio o sul palco, mi trovate chiusa in studio a produrre. Non mi fermo un attimo, ma quando fai quello che ami la stanchezza non la senti nemmeno».

Che musica stai proponendo quest’estate? E che musica stai invece ascoltando?

«Electronic Dance Music, puntando su sonorità fresche, cariche di ritmo e vibrazioni positive, perfette per far ballare la gente sotto il sole o nelle calde notti d’estate. Ovviamente non mancano mai i miei ultimi singoli, Universe e Jump! Per quanto riguarda gli ascolti personali, invece, vario molto: ascolto tantissima House moderna e Tech House per rimanere aggiornata sui trend dei club internazionali, ma vado anche a riscoprire i grandi classici della musica elettronica per trovare nuova ispirazione».

Com’è nato il tuo rapporto con Acetone e come sta continuando?

«Il rapporto con Acetone è nato in modo molto naturale, grazie alla condivisione della stessa visione musicale e della stessa passione per la House Music di qualità. Hanno creduto da subito nel mio progetto e nel mio sound. Lavorare con loro è fantastico perché c’è un continuo scambio di idee e un supporto eccezionale, come dimostra anche l’uscita della mia traccia “Jump”. Ci tengo poi a fare un grandissimo ringraziamento a Maurizio Nari e a tutto il team, a Steve Tosi, a Max Magnani e a Paolo Nhe per tutto il supporto tecnico e morale che danno ogni giorno a me, Michelle. Sentire la loro fiducia e averli al mio fianco in questo percorso è davvero importantissimo».

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