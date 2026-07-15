L’horror “Presencias” in onda stasera su Rai 4: la trama del film

Il film horror messicano “Presencias”, diretto da Luis Mandoki, in onda stasera in prima serata su Rai 4: ecco la trama

La prima serata di Rai 4 si avvolge di mistero con il film “Presencias”, in onda mercoledì 15 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Victor torna nella casa paterna dove, da bambino, avvenne la traumatica morte della sua sorellina. Durante la notte, Victor e la sua compagna Alicia vengono aggrediti da una misteriosa presenza e lei rimane uccisa, mentre l’uomo non ha alcun ricordo dell’accaduto. Ma le indagini sugli eventi vengono ostacolati dagli abitanti del luogo, che non vedono di buon occhio la presenza di Victor. Diretto da Luis Mandoki, “Presencias” rappresenta un punto di svolta nella carriera dell’autore messicano che si confronta per la prima volta con il genere horror.