In seconda serata su Rai 2 il film “Gli anni belli”: la trama

Gli anni belli di Lorenzo d’Amico de Carvalho con Romana Maggiora Vergano, Luca Attadia, Antonino Bruschetta, Costantino Comito stanotte su Rai 2: la trama
La storia di Elena raccontata attraverso i suoi primi amori adolescenziali, le lacrime, le piccole rivoluzioni, i falò sulla spiaggia e il confronto con gli adulti nell’Italia degli inizi degli anni novanta nel film “Gli anni belli”. La pellicola di Lorenzo d’Amico de Carvalho è proposta da Rai 2 mercoledì 15 luglio 2026 alle 23:00.
Nel cast: Romana Maggiora Vergano, Luca Attadia, Antonino Bruschetta, Costantino Comito.