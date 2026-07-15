In replica su Rai 5 “Sapiens – Un solo pianeta” con “Viaggio al centro della Terra”

Stasera in prima serata su Rai 5 in onda in replica “ Sapiens – Un solo pianeta” con Mario Tozzi con la puntata “ Viaggio al centro della Terra”

Mercoledì 15 luglio 2026 a “Sapiens – Un solo pianeta” su Rai 5, Mario Tozzi conduce un viaggio in Oman, un territorio dalla storia millenaria e dalla geologia unica al mondo, dove esplorare il paesaggio significa compiere un vero e proprio percorso “al centro della Terra”. Tra deserti, montagne e coste, il racconto attraversa un Paese sospeso tra tradizione e modernità, ripreso poco prima della recente crisi internazionale nell’area.

Dalle dune di Sharqiya Sands alle antiche rocce marine di Al Khaburah, fino ai siti in cui affiorano materiali provenienti dal mantello terrestre, l’Oman svela tracce di oceani scomparsi e di profondità normalmente irraggiungibili. Un itinerario scientifico e visivo che segue la struttura del pianeta, dalla crosta fino agli strati più interni. La puntata si arricchisce anche dell’uso dell’intelligenza artificiale, che permette a Tozzi di dialogare idealmente con Jules Verne, ripercorrendo le grandi scoperte della geologia, dalla deriva dei continenti alle teorie sull’origine delle rocce, in un confronto tra immaginazione e scienza.

A seguire in prima visione Tv “Di là dal fiume e tra gli alberi” con “Il Cammino dei Briganti”. In questa puntata, Lucrezia Lo Bianco percorre il Cammino dei Briganti: 108 km tra Lazio e Abruzzo, sulle tracce di una storia di ribellione e resistenza. Un viaggio tra borghi, montagne e incontri che raccontano la rinascita di un territorio ricco di paesaggi spettacolari, storia, identità e magia.