Il film “Un oggi alla volta” su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 Un oggi alla volta, film italiano del 2023 diretto da Nicola Conversa con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa: la trama

Mercoledì 15 luglio 2026 alle 21:20 Rai 2 propone il fil m “Un oggi alla volta”. Marco è un ragazzo diciannovenne con una personalità particolare, che preferisce essere sconnesso dal mondo dei social network ed è prossimo alla maturità. Un giorno, mentre esce di casa, fa la conoscenza di Giulia, alla quale chiede il numero di cellulare, ma lei al posto di lasciargli il proprio numero, gli lascia quello dell’amica Aria affetta da una malattia degenerativa, che ritiene più affine a lui, così i due iniziano a scambiarsi messaggi reciprocamente e col tempo, dopo essersi conosciuti, intraprendono una relazione.