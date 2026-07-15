Il film “The Magic of Belle Isle” stasera su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie The Magic of Belle Isle – Un’incantevole vacanza di Rob Reiner con Morgan Freeman, Virginia Madsen, Madeline Carroll: la trama
Ritiratosi nella quieta Belle Isle in compagnia della bottiglia, uno scrittore in crisi si lascia avvicinare da una madre single che potrebbe restituirgli la voglia di scrivere.
E’ la trama di “The Magic of Belle Isle”, il film che Rai Movie propone mercoledì 15 luglio 2026 alle 21:20. Nel cast: Morgan Freeman, Virginia Madsen, Madeline Carroll, Kenan Thompson, Kevin Pollak.