Su Rai 3 a “Filorosso”, gli sviluppi del caso Garlasco

Una complessa vicenda legale e familiare in Egitto e gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco, sono questi i temi della quinta puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 13 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, condotta da Antonino Monteleone con Adele Grossi.

Ospiti della puntata l’ex agente dei servizi segreti Marco Mancini, l’editorialista de “Il Giornale” Augusto Minzolini, il direttore de “Il Tempo” Daniele Capezzone, Antonello Caporale de “Il Fatto Quotidiano” e la giornalista Sandra Amurri. È previsto, inoltre, un collegamento con Nancy Guerra, la giovane italiana coinvolta in una complessa vicenda legale e familiare in Egitto.

Ampio spazio, infine, alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. Interverranno la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro, e Armando Palmegiani, criminologo e consulente della famiglia Sempio. In collegamento l’avvocato Antonio De Rensis, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, il criminologo Simone Borile, l’antropologo forense Francesco Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli.

Il programma può essere seguito su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai.