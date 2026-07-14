Oroscopo di oggi, martedì 14 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 14 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Gli astri ci promettono belle soddisfazioni: iniziative per aumentare l’intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L’amore è fonte di allegria e complicità: oggi è frizzante come una bollicina di un’annata speciale.
Toro
Che bella cosa una giornata dinamica! In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena Cupido, che oggi, grazie al nostro impegno, non pone interrogativi, ma offre certezze.
Gemelli
Un’organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato, uniti agli influssi di Giove e della Luna in sestile, ci fanno sentire invincibili. Teniamo conto delle opinioni altrui, mantenendo però la nostra autonomia di giudizio. Slanci creativi.
Cancro
La Luna in quadrato dall’Ariete ci spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità: meglio momenti intimi, con un bel film alla TV. Abbandoniamo subito ogni senso di colpa: serenità e accettazione di sé sono la terapia che ci occorre.
Leone
Per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull’influsso positivo della Luna in trigono. Ci consente di organizzare una serata impeccabile. Facendo leva sulla complicità, riusciamo a trovare amici malleabili e disposti ad ascoltare le nostre rimostranze.
Vergine
Tsunami del cuore evitato, grazie all’intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Nessuna aspettativa andrà delusa. Durante un convegno, possiamo guadagnare visibilità preziosa per il futuro.
Bilancia
Il clima nella coppia è perturbato? Assorbiti da pensieri negativi finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Con la Luna in opposizione, facciamo bene a rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento.
Scorpione
Non rimuginiamo su un episodio poco chiaro: è giunta l’ora di chiedere una spiegazione che, a dispetto delle premesse, sarà rassicurante. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi, nella movida delle vacanze, fra incontri fatali e sano divertimento.
Sagittario
Il trigono della Luna dall’Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalandoci idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli e promettenti. La vita ci sorride, la persona amata è in buona e gli amici ci coinvolgono in qualche impresa avventurosa.
Capricorno
Oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico: ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo, da parte di un familiare in difficoltà. Decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull’andamento futuro.
Acquario
Mercoledì positivo per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Fidiamoci delle nostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza.
Pesci
Il nostro cuore, finalmente stregato da una recente conoscenza, ha la possibilità di aprirsi senza remore, doniamoci interamente all’altro. Più facile fare l’amore piuttosto che fare la guerra, specialmente se i sentimenti sono così profondi.