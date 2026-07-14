Mondiali: Francia-Spagna, la semifinale più ricca di sempre. In campo 2,8 miliardi di euro

La notte dei giganti: ad Arlington si gioca la partita dal valore patrimoniale più alto mai registrata nella storia della competizione

Il momento della verità è arrivato. Questa sera, alle ore 21:00 italiane, il prato dell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, si trasformerà nell’epicentro del calcio mondiale.

Francia e Spagna si affrontano nella prima, stellare semifinale dei Mondiali 2026: un incrocio tra superpotenze che non è soltanto una sfida per un posto nella finalissima, ma anche, dati alla mano, la partita dal valore patrimoniale più alto mai registrata nella storia della competizione, con le due rose che sfiorano l’astronomica cifra complessiva di 2,8 miliardi di euro.

I riflettori della notte texana saranno inevitabilmente puntati sul duello generazionale che sta infiammando il pianeta: Kylian Mbappé, già a quota 8 gol in questa edizione e leader indiscusso dei transalpini, contro Lamine Yamal, il diciannovenne prodigio spagnolo capace di far saltare qualsiasi schema con le sue accelerazioni.

I Bleus di Didier Deschamps arrivano all’appuntamento dopo aver superato il Marocco nei quarti di finale per 2-0, trascinati dalle firme di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Dall’altra parte, la Roja di Luis de la Fuente ha strappato il pass per le semifinali piegando il Belgio per 2-1 grazie alle reti di Fabián Ruiz e Mikel Merino.

I precedenti

I precedenti recenti sorridono agli iberici, che negli ultimi anni hanno sbarrato la strada ai francesi sia nella semifinale di Euro 2024 sia nella pirotecnica finale di Nations League del 2025, terminata 5-4. Ma la Coppa del Mondo azzera i vecchi copioni, e Deschamps si affida alle spaventose statistiche offensive dei suoi, primi nel torneo per media di tiri nello specchio.

Le probabili formazioni

Deschamps schiererà la Francia con il collaudato 4-2-3-1. Davanti a Maignan, la linea difensiva sarà guidata da Upamecano e Saliba, con Koundé e Digne sugli esterni. In mediana spazio alla diga formata da Manu Koné e Rabiot, mentre l’arsenale alle spalle di Mbappé vedrà agire Dembélé, Olise e il talentuoso Doué.

De la Fuente risponde specchiandosi nello stesso modulo (o nel classico 4-3-3 fluido). Davanti a Unai Simón agiranno i centrali Cubarsí e Laporte, con Pedro Porro e Cucurella sulle fasce. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Rodri e Fabián Ruiz, mentre sulla trequarti Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena supporteranno l’unica punta Mikel Oyarzabal.

La vincente di questa sfida attenderà la vincente della seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra. Per gli appassionati italiani, il match sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 e sulla piattaforma DAZN.