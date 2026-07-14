Mondiali 2026: stasera in chiaro su Rai 1 Francia-Spagna

Semifinali Mondiali 2026: Francia-Spagna martedì 14 luglio 2026, ore 21.00 italiane (le 14.00 in Texas), al Dallas Stadium di Arlington, con la telecronaca di Stefano Bizzotto
Dopo una serie infinita di gol e azioni da ricordare, tra spalti gremiti, emozioni in campo e grandi ascolti, la Coppa del Mondo di Calcio 2026 arriva alla sua fase conclusiva, con lo svolgimento delle due semifinali.
Il programma delle Semifinali dei Mondiali 2026, da seguire sempre in chiaro e gratuitamente su Rai 1 è il seguente:
- Francia-Spagna: martedì 14 luglio 2026, ore 21.00 italiane (le 14.00 in Texas), al Dallas Stadium di Arlington, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni;
- Inghilterra-Argentina: mercoledì 15 luglio 2026, ore 21.00 italiane (le 15.00 in Georgia), all’Atlanta Stadium di Atlanta, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani.
Chi vince accede direttamente alla finale di domenica 19 luglio alle 21 a New York che vedrà in cabina di telecronaca la coppia Rimedio – Adani, mentre le due squadre sconfitte si affronteranno nella finale per il terzo posto, in programma sabato 18 luglio alle 23 a Miami e sarà commentata da De Capitani – Denis.